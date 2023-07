ULTIM'ORA - Kim-Bayern, visite completate: ora l'attivazione della clausola e l'annuncio: i dettagli

I test medici di Kim Min-Jae come nuovo giocatore del Bayern Monaco sono stati completati questa settimana, come rivelato. Hanno avuto successo, ora è il momento di firmare i documenti. Contratto in fase di verifica e poi firmato, valido fino a giugno 2028. Clausola rescissoria da attivare, poi comunicato del club bavarese a breve. A riferirlo su Twitter, è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

Medical tests of Kim Min-jae as new FC Bayern player have been completed this week, as revealed. It was successfull — now time to sign documents.🇰🇷 #FCBayern



Contract being checked then signed, valid until June 2028. Release clause to be triggered then club statement soon. pic.twitter.com/O91VbcL8nO