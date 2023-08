ULTIM'ORA - Koopmeiners, ecco la nuova offerta del Napoli: l'Atalanta non molla, tutti i dettagli

Il centrocampista dell'Atalanta, autore di un grande campionato con la Dea di Gasperini, potrebbe finire in Campania e sostituire Piotr Zielinski

Il Napoli continua a insistere per Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta, autore di un grande campionato con la Dea di Gasperini, potrebbe finire in Campania e sostituire Piotr Zielinski nella squadra campione d'Italia ed allenata da Rudi Garcia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, gli azzurri avrebbero preparato il rilancio, malgrado gli orobici sparino ancora alto per il vendere il classe '98.

L'offerta del Napoli è così strutturata: prestito oneroso a 5 milioni di euro da pagare subito con un obbligo di riscatto subordinato a determinate condizioni fissato a 30 milioni più 3 milioni di bonus ed il 10% sulla futura rivendita. Con il calciatore c'è già un accordo per un triennale da 3 milioni di euro più bonus a stagione. Per ora l'Atalanta chiede 50-60 milioni di euro.