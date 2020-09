ULTIM'ORA - Koulibaly, affondo del Psg: accordo sui costi, si lavora per la formula del trasferimento

Continuano ad arrivare notizie riguardo il futuro di Kalidou Koulibaly, con il senegalese ormai al centro di un intrigo di mercato che nelle ultime ore vede anche il Paris Saint Germain protagonista. Dopo la notizia lanciata da The Telegraph, che riporta di un'offerta importante (80 mln) messa sul piatto al Napoli per il difensore azzurro, è arrivato un'ulteriore conferma dal portale calciomercato.it: "Ci sarebbe stata una svolta nelle ultime ore, non solo con il sorpasso del club francese su quello inglese, ma anche con una concretezza ben diversa delle ultime ore, la stessa che giustifica la frase pronunciata ieri da Gattuso nel post-Parma.

L’accordo tra Napoli e Psg è stato trovato sul costo di Koulibaly, che con i bonus supererà i 70 milioni: premiata, in tal senso la strategia di De Laurentiis che non ha accettato i 60 milioni proposti dal City. La negoziazione va avanti, con il Napoli che prova ad avvicinarsi a quota 80, con Leonardo che prova ad abbassare le pretese, in particolare sui bonus, ma soprattutto sulla formula, con l’intesa sul prezzo a 75 milioni.

Il Psg vuol prendere il centrale senegalese ma francese di nascita in prestito con obbligo di riscatto: il Napoli non vorrebbe lavorare su questa formula ma potrebbe anche accettare un prestito molto oneroso (vicino ai 10-15 milioni) con obbligo di riscatto. Si prospetta una settimana decisiva per comprendere se ci sarà la scintilla per la chiusura della trattativa".