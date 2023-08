ULTIM'ORA - Lindstrom completa le visite mediche: manca solo l'annuncio ufficiale

Sono terminate le visite mediche a Villa Stuart di Jesper Lindstrom, prossimo acquisto del Napoli.

Sono terminate le visite mediche a Villa Stuart di Jesper Lindstrom, prossimo acquisto del Napoli. Il trequartista danese è arrivato verso le 14 in clinica per completare la seconda parte delle visite dopo gli esami di stamane. Lindstrom ha lasciato la struttura romana circa 20 minuti più tardi in compagnia della fidanzata Sofie Storm Gregersen, che l'ha raggiunto oggi pomeriggio. Ora si attende solo il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis e l'annuncio ufficiale della SSCNapoli.