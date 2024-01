ULTIM'ORA - Mazzocchi è già a Villa Stuart: sta svolgendo le visite mediche

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pasquale Mazzocchi è già a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. Nelle prossime ore, il calciatore prelevato dalla Salernitana per 3 milioni di euro raggiungerà Castel Volturno per svolgere la prima seduta d'allenamento insieme ai suoi nuovi compagni, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Torino in trasferta.