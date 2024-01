ULTIM'ORA - Ngonge arrivato a Villa Stuart: cominciano le visite mediche!

Colpo in prospettiva ma anche nell'immediato per il Napoli che si assicura un giocatore autore di 11 gol nel 2023 con la maglia dell'Hellas.

Il terzo colpo del Napoli in questo mercato invernale sarà Cyril Ngonge. Il calciatore belga è arrivato poco fa a Villa Stuart, in quel di Roma, per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto con il club azzurro. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale, riportando anche uno scatto direttamente dalla clinica.

L'esterno offensivo del Verona si trasferirà subito a titolo definitivo in azzurro. Colpo in prospettiva ma anche nell'immediato per il Napoli che si assicura un giocatore autore di 11 gol nel 2023 con la maglia dell'Hellas. Colpo a zero per il ds Sogliano e ora plusvalenza notevole per gli scaligeri.