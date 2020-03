ULTIM'ORA - Rinnovo Mertens, l'azzurro a pranzo con ADL all'Hotel Vesuvio

Importanti aggiornamenti sul fronte rinnovo per Dries Mertens. Aurelio De Laurentiis e il belga sono a pranzo insieme per discutere del rinnovo del contratto dell’attaccante azzurro. Come riferisce il meridianonews.it, i due sono arrivati uno dopo l’altro, poco dopo le 13:30, al Grand Hotel Vesuvio e si sono accomodati in una sala appartata del ristorante Caruso Roof Garden del pentastellato Albergo di via Partenope.

DOPO LE PAROLE I FATTI - Dopo l'ennesima apertura del ds Giuntoli ai microfoni di Sky prima della gara contro il Torino, l’incontro di oggi è comunque sintomatico che l’accordo tra le parti sia vicino. Mertens non ha mai nascosto l’intenzione di continuare la sua avventura a Napoli.