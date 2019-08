ULTIM'ORA Sky - Accordo raggiunto per Lozano! Ultimi dettagli con Raiola in settimana: le cifre

Dall'Olanda all'Italia, pare pronto il biglietto d'aereo per Hirving Lozano. Secondo le ultimissime di Sky Sport, infatti, sarebbe stata raggiunta l'intesa per l'acquisto dell'attaccante Messicano. Lo scrive Gianluca Di Marzio tramite il suo sito ufficiale:

"Il Napoli è fiducioso di avere in pugno Hirving Lozano. L’attaccante messicano del Psv è vicino a vestire la maglia del Napoli. Dopo l’incontro di oggi tra l’agente del giocatore, Mino Raiola, e il club rappresentato da De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli le parti sono fiduciose di chiudere definitivamente l’operazione nei prossimi giorni. L’accordo è stato di fatto raggiunto, sia con il Psv per circa 42 milioni di euro (con pagamento dilazionato, di cui una percentuale andrà al Pachuca), che con l’entourage del giocatore per cui mancano solo alcuni dettagli che verrano ultimati in settimana. L’infortunio rimediato in campionato non è un problema, ma in ogni caso il club si tutelerà con le visite mediche prima della firma sul contratto per le prossime cinque stagioni. Napoli-Lozano, ci siamo".