ULTIM'ORA Sky - Domani incontro De Laurentiis-Gattuso per il rinnovo

Ultim'ora di mercato lanciata dalla redazione di Sky Sport. Domani in quel di Capri andrà di scena l'incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il tecnico Gennaro Gattuso. Motivo dell'incontro il rinnovo del contratto dell'allenatore, inoltre si discuterà anche di mercato e dei possibili prossimi colpi. L'attuale accordo tra Gattuso e il club azzurro scade nel 2021, le parti lavoreranno per trovare un accordo per un biennale, o al massimo per un triennale.