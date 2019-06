ULTIM'ORA Sky - Manolas agli ultimi dettagli: si lavora per chiudere entro stasera

Ultimi sviluppi sulla trattativa che porterà Kostas Manalas al Napoli. Stando a quanto riferisce Sky oggi saranno risolti gli ultimi dettagli per l'approdo in azzurro del difensore greco. L'esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio spiega su Twitter che la Roma è in attesa per formalizzare la cessione entro stasera

Sul portale gianlucadimarzio.com scrive: "Manolas-Napoli, ormai è solo una questione di ore. Le parti, infatti, sono giunte ai dettagli finali, con Giuntoli ancora a Montecarlo. Nel Principato il ds azzurro ha parlato con Raiola, procuratore del difensore greco. Si continua a lavorare per definire l'affare nel giro di poche ore, in modo che anche la Roma possa formalizzare la cessione entro stasera per motivi di bilancio. Successivamente in giallorosso finirà Diawara, con il centrocampista guineano classe 1997 impegnato in Coppa d'Africa. Non avendo la possibilità di svolgere i test medici oggi, non c'è nessuna fretta per lui. In questo caso la trattativa potrà essere chiusa anche da domani.

L'intesa con il giocare del Napoli è stata già trovata: ingaggio tra i 2 e i 2,2 milioni di euro netti a stagione, più bonus per 5 anni. La valutazione finale è di 18 milioni di euro più 2 di bonus. Insomma, ormai ci siamo. Poi, dall'altra parte, anche per Manolas (35 presenze stagionali per il classe 1991) sarà tempo di Napoli e di una nuova sfida".