ULTIM'ORA - Sportitalia - Lozano in viaggio: intorno alle 17 arriverà a Roma

Hirving Lozano è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Il giocatore messicano è pronto a siglare l'accordo che lo legherà al Napoli, ed in queste ore il tutto verrà formalizzato: secondo quanto riportato dal collega di Sportitalia Alfredo Pedullà, Lozano arriverà a Roma intorno alle 17 di questo pomeriggio. "Lozano e il Napoli: tempistica rispettata. Sabato scorso vi avevamo anticipato il suo arrivo a Roma per la giornata di oggi, verso le 17 (ritardi permettendo) il suo arrivo nella Capitale. Domani l’ormai ex gioiello del PSV sosterrà e completerà le visite a Villa Stuart, poi in Filmauro incontrerà De Laurentiis, quindi si trasferirà a Castel Volturno per mettersi a disposizione di Ancelotti. Un acquisto fortemente voluto, Lozano in arrivo", scrive il portale alfredopedulla.com.