ULTIM'ORA Sportitalia - Pépé, il Lille dà precedenza ad ADL: bloccate trattative coi club inglesi, le ultime

Si evolve la situazione attorno a Nicolas Pèpè, attaccante del Lille cercato dal Napoli in questa sessione di mercato. A dare le ultime sull'interessamento del club azzurro per il giocatore è Alfredo Pedullà attraverso Twitter: "Pepé, ora il Napoli corre! Il Lille ha interrotto qualsiasi trattativa con i club inglesi, precedenza a De Laurentiis. No stop con fiducia".

