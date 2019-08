ULTIM'ORA Sportmediaset - Icardi allo scontro con l'Inter: rifiuta ogni offerta, vuole restare senza giocare

Adesso è muro contro muro. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, l'ipotesi più temuta dall'Inter in questo momento è realtà: Mauro Icardi rifiuta ogni destinazione che gli propone il club e potrebbe restare in nerazzurro da separato in casa fino a fine mercato. Il giocatore, che la società ha messo fuori dal progetto con il benestare di Antonio Conte, non è disposto a muoversi. Non adesso, almeno. Non alle condizioni di Suning e dell'ad Marotta. Ecco la strategia scelta dall'argentino e dalla moglie-agente Wanda Nara.

In una recente intervista, il presidente Steven Zhang ha ribadito l'impossibilità di ripensamenti e pian piano il nome di Icardi è stato accostato, a Napoli, Roma, Atletico Madrid e Arsenal. Tutte soluzioni che Maurito non ha preso in considerazione, avendo in testa solo la Juve, in caso di addio all'Inter. Ma con i bianconeri orientati sullo scambio Lukaku-Dybala con il Manchester United, anche la deadline del 10 agosto non ha più lo stesso valore, perché anche oltre quella data, Icardi non intende trattare con altri club. E continuerà ad allenarsi da solo ad Appiano.