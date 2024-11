Ultime sul recupero di Lobotka: la speranza di Conte e le due alternative

La presenza di Lobotka è troppo importante nello scacchiere del Napoli e nelle geometrie del tecnico leccese

La ripresa nella settimana più lunga con il dubbio Lobotka che tiene in apprensione Conte. L'edizione odierna de Il Mattino prova a fare il punto sulle condizioni dello slovacco, fermo ai box dal 14 ottobre scorso per un problema al muscolo della gamba mancina (distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro) patito nei minuti finali della gara in Azerbaigian con la Slovacchia in Nations League.

"L'impressione è che Conte farà di tutto per riaverlo a disposizione contro i nerazzurri. La presenza di Lobotka è troppo importante nello scacchiere del Napoli e nelle geometrie del tecnico leccese. Naturalmente molto dipenderà dai prossimi giorni. Nel caso in cui il playmaker tornerà a pieno regime in gruppo, il tecnico gli affiderà nuovamente le chiavi del centrocampo. Viceversa potrebbe anche essere convocato ma partire dalla panchina, confermando così lo scozzese Gilmour in cabina di regia. Si vedrà".