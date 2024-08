Un altro centrocampista dopo Gilmour: il Napoli fa all-in su Amrabat, i dettagli

In arrivo Billy Gilmour dalla Premier League, ma il Napoli non si ferma qui con gli acquisti per rinforzare centrocampo della squadra di Antonio Conte.

Il Napoli in queste ore sta chiudendo l'affare che porterà il centrocampista scozzese Billy Gilmour alla corte di Antonio Conte. Il club azzurro però sta lavorando per portare ulteriori rinforzi a centrocampo, oltre al ragazzo che nell'ultima stagione ha militato nel Brighton dell'ex De Zerbi. In queste settimane il nome di Scott McTominay del Manchester United è stato il più chiacchierato anche essendo un operazione molto costosa (30 milioni la richiesta del club) per gli azzurri ancora privi dei soldi della cessione di Osimhen.

Per questo motivo Giovanni Manna si è mosso in maniera importante anche sulle tracce di Sofyan Amrabat vecchio pallino degli azzurri oggi proprietà della Fiorentina. Ad oggi la trattativa con la Fiorentina va avanti, con anche il rifiuto da parte del club viola di uno scambio con Folorunsho visto che il centrocampista della nazionale italiana non rientra più nei piani di Conte da qualche settimana. Il no allo scambio non spaventa il club visto che i margini sulla trattativa ci sono e sono più bassi rispetto alla trattativa per il centrocampista dello United (20 milioni compresi bonus) e nonostante il club di Manchester sia sulle tracce di Ugarte del Psg, proprio per sostituire lo scozzese, il Napoli non ha intenzione di farsi sfuggire occasioni di mercato. Ad oggi però l'unica cosa da segnalare è la volontà del centrocampista marocchino di aspettare anche altre offerte, uno dei pochi che non si è fatto prendere fin da subito dall'effetto Conte ma rimane alla finestra per valutare tutte le offerte.