Un anno fa girava con la scorta, ora è la star del ritiro: la rivincita di ADL

Un anno e uno Scudetto dopo è cambiato tutto per Aurelio De Laurentiis. Sempre a Dimaro, dodici mesi fa, letteralmente non poteva uscire dall'albergo. Oggi il presidente è la star del ritiro in Trentino, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Parlare di rivincita sarebbe eccessivo, ma viene da sorridere a pensare al clima che si respirava un anno fa: stesso campo, stessa Val di Sole. Il clima era talmente pesante che il presidente non partecipò a nessuna uscita pubblica del Napoli. Lo Sport Hotel Rosatti, sede del ritiro, era una sorta di prigione dorata per il produttore cinematografico".

Il presidente viveva momenti difficili, usciva raramente, quasi mai, solo "al mattino presto, per fare jogging, e comunque scortato. Ora fra quelli che lo contestavano c’è anche chi gli ha chiesto scusa. La passione a volte fa brutti scherzi”