Uragano Osimhen, 10 appuntamenti con l'agente e ADL in qualche modo è riuscito a tenerlo

Victor Osimhen è quell’uomo da duecento milioni di euro che Aurelio De Laurentiis in qualche modo - e non si sa come - ha sottratto alle tentazioni del mercato senza ancora rinnovargli ufficialmente il contratto, scrive il Corriere dello Sport raccontando che "dieci appuntamenti con il manager del centravanti con superpoteri non sono stati sufficienti per arrivare alla fumata azzurra, ma tra le pieghe di due strategie diverse qualcosa si è mosso.

Victor Osimhen è la rappresentazione scenica di una «esplosione» plastica e pure rumorosa, la dimostrazione che volere è potere e che ai giovani è consigliabile sempre ascoltare la saggezza dei propri maestri che Spalletti ha sublimato facendo di quel potenziale talento una specie di fenomeno paranormale, dinnanzi al quale si ammutolisce. Questo 2023 è assolutamente da favola per Napoli e per Osimhen, soltanto in due siano stati capaci - nei cinque campionati europei più importanti - di segnare venti gol. Uno si chiama Harry Kane, l’altro e è un uragano. L’uragano Victor".