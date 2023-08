"Vedremo cosa succederà col boss ADL": le parole di Osimhen disorientano sul rinnovo

Queste le dichiarazioni di Victor Osimhen al termine di Frosinone-Napoli, parole che hanno suscitato qualche paura nei tifosi azzurri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Stiamo ancora trattando, il boss è De Laurentiis, vedremo cosa succederà". Queste le dichiarazioni di Victor Osimhen al termine di Frosinone-Napoli, parole che hanno suscitato qualche paura nei tifosi azzurri. A commentare le parole del centravanti è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"E mentre si stava per imbandire la tavola, con bicchierini e spumante, Victor Osimhen s’è issato in volo e con una rovesciata ha spalancato un altro orizzonte, magari lo stesso: dev’essere la solita storia dei dettagli, vai a capirli questi giovani, oppure c’è dell’altro, piccole cosucce direbbero i puristi delle trattative.

Osimhen, a Frosinone, ha preso un bel secchio ci ha messo dentro un bel po’ d’acqua fresca (non ancora gelida) ed ha provveduto ad alimentare un giallo, un romanzo o un rompicapo, che non crea (ancora) ansia però un pochino disorienta: come un centravanti del Napoli dentro un’area di rigore".