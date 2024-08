Ultim'ora Verona-Napoli, Sky: Buongiorno verso il forfait, la probabile formazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 16:40 In primo piano di di @antonio_noto

Non dovrebbe farcela Alessandro Buongiorno, che proverà a scendere in campo ma non dovrebbe essere della gara.