VIDEO - Ecco Popovic! Il 2006 è a Villa Stuart per le visite mediche: le immagini

Non solo rinforzi per l'immediato, in questo mercato di gennaio il Napoli ha chiuso anche un colpo in prospettiva molto importante

Non solo rinforzi per l'immediato, in questo mercato di gennaio il Napoli ha chiuso anche un colpo in prospettiva molto importante. Il club azzurro ha vinto la corsa a Matija Popovic, attaccante classe 2006, tra i migliori 18enni d'Europa, appetito anche dalle big d'Europa come Bayern Monaco e Manchester City.

E' risultata decisiva la volontà del giocatore di trasferirsi in Italia e così il Napoli l'ha bloccato e presto lo tessererà, prima di girarlo in prestito al Frosinone fino a fine stagione, non avendo uno slot da extracomunitario libero. L'ex Partizan, come riferito da Sky Sport, si è recato stamattina a Villa Stuart per le visite mediche. Di seguito le immagini riportate da Gianluca Di Marzio.