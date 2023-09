VIDEO HD - Sarri costringe Garcia al primo ko: il Napoli cade con la Lazio, gol e highlights

TuttoNapoli.net

Il Napoli cade per la prima volta in stagionale. Contro la Lazio, dopo un buon primo tempo, gli azzurri si sgretolano nella ripresa e perdono 2-1. Di Daichi Kamada il gol-vittoria, dopo il botta e risposta tra Luis Alberto e Zielinski nella prima frazione. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).