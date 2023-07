VIDEO HIGHLIGHTS - Il Napoli cala il poker all'Hatayspor: gol e sintesi del match

Buona la prima a Castel di Sangro per il Napoli. Il gruppo di Rudi García vince il terzo test pre campionato, il primo in terra abruzzese.

Buona la prima a Castel di Sangro per il Napoli. Il gruppo di Rudi García vince il terzo test pre campionato, il primo in terra abruzzese. Gli azzurri rifilano un netto poker ai turchi dell’Hatayspor grazie alle doppiette di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, i due centravanti della squadra, l'uno (purtroppo o per fortuna) il sostituto dell'altro. Di seguito gli highlights proposti dal Napoli