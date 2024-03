VIDEO - Kvaratskhelia, il papà annuncia: "Credo che resterà a Napoli. Ringrazio molto i tifosi..."

Badri Kvaratskhelia ha annunciato ai microfoni di Radio TV Serie A che probabilmente Kvaratskhelia sarà un calciatore azzurro anche la prossima stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Badri Kvaratskhelia, padre di Khvicha Kvaratskhelia giocatore del Napoli, ha annunciato ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS che probabilmente Kvaratskhelia sarà un calciatore azzurro anche la prossima stagione: "Non potete immaginare cosa significhino per me le belle parole spese per mio figlio. Sono felicissimo che Khvicha abbia aiutato il Napoli a vincere lo scudetto.

Quando viene paragonato a Maradona si vergogna tantissimo, ma ne è felice e non sa come ringraziare i tifosi per questa cosa.Ringrazio molto Napoli e tutta l'Italia per apprezzare e amare mio figlio. Deve decidere lui il suo futuro, secondo me rimarrà a Napoli ma, in ogni caso, rispetterò la sua decisione".