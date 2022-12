VIDEO - Spalletti alle giovanili: "Ognuno è padrone del proprio destino, non ascoltate chi dice che non ce la farete!"

Messaggio da brividi di Luciano Spalletti ai ragazzini delle giovanili del Napoli. Il club azzurro ha postato un video sui social

© foto di www.imagephotoagency.it

Messaggio da brividi di Luciano Spalletti ai ragazzini delle giovanili del Napoli. Il club azzurro ha postato un video sui social col virgolettato del tecnico per gli auguri di Natale: "Ognuno è padrone del proprio destino. Non fatevi pregare che tanto non sei bravo, non arriverà, ci sarà qualcuno che ti passa davanti. No. Voi avete la possibilità di scegliere quello che è il vostro destino non quello che vi dicono gli altri. Voi avete la possibilità di scegliere il destino della vostra squadra e diventare una bella squadra e un gruppo di ragazzi che si diverte che poi è quella la cosa più importante".