VIDEO TN - “Abbiamo rischiato di morire a Salerno, in 20 picchiavano donna di 53 anni! Era caccia al napoletano"

È agghiacciante il racconto che arriva dallo stadio Arechi di una donna, tifosa del Napoli residente nella provincia di Salerno, che era andata allo stadio accompagnata dalla madre 53 e da un collega: "Abbiamo rischiato di morire a Salerno, in 20 picchiavano donna di 53 anni! Era caccia al napoletano, rinnegare la città impossibile anche con 40 che ti massacrano" ci raccontano spaventati in una notte che non dimenticheranno mai.

All’improvviso, si sono ritrovati al centro in vero incubo tra l’indifferenza generale, come testimonia il racconto nascosto in esclusiva dai microfoni di Tuttonapoli. Nel video in basso postato sulla nostra pagina Instagram i protagonisti della vergognosa vicenda raccontano ad Arturo Minervini l'accaduto.