VIDEOGALLERY - La città dai balconi si stringe in "Un giorno all'improvviso": centinaia di video indirizzati alla Sscn

In questi giorni di quarantena che stanno costringendo i cittadini italiani e napoletani all'isolamento domiciliare, ci sono state diverse iniziative che hanno visto proprio i cittadini protagonisti con flash mob dai proprio balconi e finestre di casa. Una di queste è stata lanciata oggi proprio dalla Ssc Napoli, alla quale hanno risposto tantissimi tifosi azzurri che hanno intonato "Un giorno all'improvviso", tutti uniti per l'appuntamento lanciato proprio dal club azzurro sui social. Iniziativa sposata da tantissimo tifosi, come mostrano le immagini pubblicate dalla stessa Ssc Napoli su Instagram.