"Vinciamole tutte!", altro discorso di ADL alla squadra: Gattuso gli ha fatto sponda alla sua maniera

Venerdì sera il Napoli ha voluto celebrare il trionfo in Coppa Italia con una cena di squadra, tenutasi a via Manzoni e organizzata da Lorenzo Insigne, volta a compattare ancor di più un gruppo che è già tornato bello solido da quando in panchina s'è seduto Rino Gattuso. Quest'ultimo, il presidente De Laurentiis e il gruppo degli azzurri al gran completo, con le rispettive famiglie, hanno celebrato il successo ma anche guardato avanti, al campionato, che per i partenopei ricomincerà martedì sera con l'Hellas Verona.

IL DISCORSO DI ADL - Nel corso dei festeggiamenti, come si apprende dall'edizione odierna de La Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha tenuto un discorso alla squadra. "Vinciamole tutte", si potrebbero sintetizzare così le parole del patron, che ha trovato la sponda immediata di Ringhio al termine di una serata conclusasi con brindisi e torta. "Faccio gli scongiuri", avrebbe detto l'allenatore calabrese alla richiesta del presidente di portare a casa i tre punti in ognuna delle dodici partite rimanenti: il sogno Champions, però, dipenderà dall'Atalanta, ora a +9 e potenzialmente a +12 se oggi dovesse battere il Sassuolo.