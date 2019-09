"Voltabandiera!". Tifosi Juve contro Llorente, il fratello spiega il bacio alla maglia: "La passione azzurra..."

"Hai sbagliato a baciare quella maglia!". O, ancora peggio: "Sei solo un voltabandiera!". I messaggi dei tifosi della Juventus contro Fernando Llorente si sono sprecati nelle ultime ore. Colpa di quel frettoloso bacio alla maglietta, allo scudetto azzurro, seguito alla prima vera gioia della sua prima annata napoletana: segnare al San Paolo, una gioia immensa, unica nelle notti di Champions League. Ed è questo che i supporters bianconeri imputano al loro ex attaccante. "Forse trafitto in pieno petto sarebbe stato meno doloroso di quel bacio sulla maglia", scrive ancora un altro supporters. A Torino proprio non è andato giù il gesto del bel Fernando.

LO DIFENDE IL FRATELLO - A riportare i messaggi è Il Mattino, che sottolinea però tutta la gioia dell'attaccante spagnolo, che con il Liverpool s'è preso una rivincita, dopo il k.o. nella finale di Champions League la scorsa stagione. Ma c'è di più. Perché il centravanti nativo di Pamplona è stato subito immerso tanta dalla passione azzurra, è rimasto estasiato dal calore dei tifosi. Così si spiega quel bacio alla maglia. A spiegarlo è anche Jesus, suo fratello-agente, con delle dichiarazioni riportate dal quotidiano: "E stato immerso subito dalla passione dei tifosi, è normale che al primo gol abbia festeggiato in questa maniera. Un gesto quasi istintivo".