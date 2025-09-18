Youth League, Manchester City-Napoli 0-0: finisce in parità il primo tempo
45' - FINISCE LA PRIMA METÀ DI GARA
40' - Cartellino giallo per De Luca.
38' - OCCASIONE CITY! Bellissima parata di Pugliese sul colpo di testa violentissimo di Braithwaite che si era liberato dalla marcatura su calcio di punizione.
32' - Oboavwoduo non trova la porta, bel destro che però è alto e termina fuori dallo specchio della porta
29' - Ammonito Iovine, l'attaccante ha calciato in porta nonostante l'interruzione dell'arbitro
26' - Ammonito Noble, brutto fallo a centrocampo nel tentativo di fermare un contropiede azzurro
23' - Sinistro debole di Oboavwoduo, Pugliese para facilmente
21' - Punizione pericolosa dai 20m per il City.
15' - Destro di Samba che termina alto
10' - Gara a senso unico per ora, si gioca in una sola metà campo.
4' - Approccio super aggressivo dei padroni di casa, piede sull'acceleratore e dominio del possesso
3' - Ammonito D'Angelo, brutto fallo su Fapetu
1' - É inizita Manchester City - Napoli, la prima gara di Youth League
15.59 - Napoli che attaccherà da destra verso sinistra nel primo tempo.
15.58 - Squadre in campo
15.45 - Terminata la fase di riscaldamento delle due squadre. Manca sempre meno all'inizio dell'avventura in Youth League degli azzurrini
15.20 - Sono ufficiali le scelte dei due allenatori:
Manchester City: Brits, Headley, Noble, Braithwaite, McFarlane, Fapetu, McAidoo, Samba, Sangare, Oboavwoduo, R. Heskey
Napoli: Pugliese; Caucci, Gambardella, De Luca; Olivieri, Anic, Prisco, De Martino, D'Angelo; Iovine, Esposito. All. Rocco
Ha inizio oggi il cammino europeo dei giovanissimi azzurrini nel torneo Youth League: subito una prova difficilissima con l'academy del Manchester City che alle 16:00 affronterà il Napoli di mister Rocco.
Ad arbitrare la gara il giovane fischietto svedese Joakim Östling. Per molti azzurrini in rosa è l'esordio in una competizione europea: ricordiamo che il Napoli U19 affronterà le stesse 8 avversarie del Napoli prima squadra, partendo proprio dal lato blue di Manchester.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
