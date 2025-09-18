Live

Youth League, Manchester City-Napoli 0-0: finisce in parità il primo tempo

di Daniele Rodia

45' - FINISCE LA PRIMA METÀ DI GARA

40' - Cartellino giallo per De Luca.

38' - OCCASIONE CITY! Bellissima parata di Pugliese sul colpo di testa violentissimo di Braithwaite che si era liberato dalla marcatura su calcio di punizione.

32' - Oboavwoduo non trova la porta, bel destro che però è alto e termina fuori dallo specchio della porta

29' - Ammonito Iovine, l'attaccante ha calciato in porta nonostante l'interruzione dell'arbitro

26' - Ammonito Noble, brutto fallo a centrocampo nel tentativo di fermare un contropiede azzurro

23' - Sinistro debole di Oboavwoduo, Pugliese para facilmente

21' - Punizione pericolosa dai 20m per il City.

15' - Destro di Samba che termina alto

10' - Gara a senso unico per ora, si gioca in una sola metà campo.

4' - Approccio super aggressivo dei padroni di casa, piede sull'acceleratore e dominio del possesso

3' - Ammonito D'Angelo, brutto fallo su Fapetu

1' - É inizita Manchester City - Napoli, la prima gara di Youth League

15.59 - Napoli che attaccherà da destra verso sinistra nel primo tempo.

15.58 - Squadre in campo

15.45 - Terminata la fase di riscaldamento delle due squadre. Manca sempre meno all'inizio dell'avventura in Youth League degli azzurrini

15.20 - Sono ufficiali le scelte dei due allenatori:

Manchester City: Brits, Headley, Noble, Braithwaite, McFarlane, Fapetu, McAidoo, Samba, Sangare, Oboavwoduo, R. Heskey
Napoli: Pugliese; Caucci, Gambardella, De Luca; Olivieri, Anic, Prisco, De Martino, D'Angelo; Iovine, Esposito. All. Rocco

Ha inizio oggi il cammino europeo dei giovanissimi azzurrini nel torneo Youth League: subito una prova difficilissima con l'academy del Manchester City che alle 16:00 affronterà il Napoli di mister Rocco. 

Ad arbitrare la gara il giovane fischietto svedese Joakim Östling. Per molti azzurrini in rosa è l'esordio in una competizione europea: ricordiamo che il Napoli U19 affronterà le stesse 8 avversarie del Napoli prima squadra, partendo proprio dal lato blue di Manchester.