Youth League, Napoli-Qarabag 1-0 (Raggioli 4'): gara sospesa nuovamente

Oggi alle 15:50
di Daniele Rodia

61' - Non si può proseguire per adesso, gara nuovamente sospesa

56' - Ammonito Chiummariello, primo giallo nel Napoli

49' - Ci prova il Qarabag 

46' - Napoli avanti, torna a correre il cronometro

15.30 - Finalmente riparte la gara

15.18 - Ancora tutto fermo a Cercola, troppa pioggia

15.02 - Quasi tutto pronto per la ripresa del match

45' - Finisce il primo tempo a Cercola

45' - 3' di recupero assegnati dall'arbitro

​​​34' - Ammonito Malikov negli ospiti, prima sanzione del match

29' - Ci prova ancora Raggioli, chiude bene ancora una volta l'estremo difensore azero.

19' - Destro di Anic, para senza problemi Hajiyev

15' - Diluvio universale a Cercola.

11' - Spinge ancora il Napoli alla ricerca del raddoppio, cross in area di rigore di Smeraldi che impegna non poco l'intervento dell'estremo difensore avversario.

9' - Raggioli commette fallo su Alishov

4' - GOL DEL NAPOLI! Azzurrini subito avanti nel punteggio, la rete è di Raggioli! Baridò inventa, Raggioli al centro dell'area di rigore insacca!

14.00 - INIZIA LA GARA!

13.10 - Ecco le formazioni della gara:

NAPOLI: Spinelli, Caucci, Gambardella, De Luca; Melnyk, Cimmaruta, Anic, Smeraldi; Baridò; Esposito, Raggioli. All.Rocco 

QARABAG: Hajiyev, Alishanli, Rzayev, Malikov, Olude, Gazibayov, Jabrayilzade, Teymurov, Abiodun, Alishov, Mammadov. PANCHINA: Hasanov, Jabbarli, Valiyev, Ibrahim, Aliyev, Abishev, Gulenc, Rzazada, Bashirov. All. Sadigov.

13.05 - Squadre in campo per il riscaldamento.

13.00 - Cade tanta pioggia sul terreno di Cercola, Napoli e Qarabag si affronteranno sotto il diluvio

Amici di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Qarabag il match numero cinque della Youth League. Gara fondamentale per gli azzurrini che sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale nel cammino europeo e inseguono una clamorosa qualificazione.