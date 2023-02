Zerbin a KK: "In Champions come in Serie A! Mai pensato d'andar via, Spalletti mi fa crescere e mi sento dentro il progetto ed il sogno"

Nel corso di Radio Gol su Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'esterno del Napoli, Alessio Zerbin, che ha parlato del momento del Napoli e non solo.

Ritiro? Ne è passato di tempo da Castel di Sangro, non ero neanche certo di restare nel gruppo, e ritrovarsi ora con questo distacco... non se lo aspettava nessuno ma eravamo consapevoli di poter fare grandi cose, ne eravamo consapevoli dal primo giorno.

Prova di forza a Francoforte? "Abbiamo dimostrato in Champions che non è un rendimento che teniamo solo in Italia. Sappiamo che sarà un cammino difficile, ma sappiamo di avere tutte le carte in regola per andare più avanti possibile".

C'è anche Zerbin nel progetto Napoli. "Come ha detto Simeone non giocare non è mai facile, ma quando sei in un gruppo così forte anche pochi minuti, allenarsi e farsi trovare pronti, fa la differenza. Non a caso chiunque venga chiamato in causa fa sempre benissimo e questo fa la differenza in un percorso lungo".

4 club di Serie A ti volevano, hai scelto di restare: hai anche tu il sogno nel cuore? "Non ci ho mai pensato ad andare via, non ho mai chiesto di andare via, mi trovo benissimo qui, mi sento parte del progetto e vogliamo conquistare qualcosa di importante, mi sento dentro questo sogno che cercheremo di raggiungere in tutti i modi. Sono contento di stare qui per qualcosa di grandissimo".