Zielinski dalla Polonia: "La gente ha il diritto di criticare! Si aspettano sempre che sia decisivo per un motivo"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Eye to Eye', trasmissione in onda sull'emittente polacca TVP Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Eye to Eye', trasmissione in onda sull'emittente polacca TVP Sport: "Critiche? Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, poi a volte puoi essere d'accordo e altre no. Io cerco sempre di giocare al meglio e dare il massimo. Io e Lewandowski siamo le punte di diamante della nazionale, non c'è bisogno di fingere, la gente si aspetta sempre un gol o un asssit da noi. Ma anche quando non ci sono riuscito ho giocato comunque al massimo, cercando di farlo bene e guidare la'azione. Sono convinto che continuerò ad aiutare tantissimo la squadra.

Se le grandi aspettative sono legate alle mie capacità? Sì, posso dire che non mi manca nulla, ho tutto, per questo la gente vuole sempre che io sia decisivo. Ma comunque in campo si va in undici e affinché tutto funzioni c'è bisogno di tutta la squadra. Con il mio gioco posso dare qualcosa in più, ma giochiamo tutti e undici".