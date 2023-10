Zielinski è la prova che la storia dei rinnovi è una ca**ata

Zielinski, in scadenza 2024: è il migliore del Napoli in questa prima parte di stagione.

Napoli, la città delle leggende metropolitane. Della cazzimma, delle notti brave, dell’amico che l’ha detto all’amico. Insomma quando non si vince, c’è sempre qualcosa che viene fuori. Uno scheletro da riesumare, un vecchio fantasma che torna ad aleggiare sulle nostre teste.

In queste settimane, invece che parlare di calcio, di un’organizzazione di Garcia praticamente inesistente, di un atteggiamento assolutamente remissivo da parte del tecnico francese, in molti si sono dati al vecchio giochino. La colpa della società è non aver rinnovato i contratti, si dice. Ma quali sono questi calciatori che non hanno rinnovato e stanno rendendo male? In realtà, il peggiore di questa prima parte di stagione, è proprio uno che aveva rinnovato da poco il suo contratto col Napoli, ovvero Frank Anguissa.

“Kvaratskhelia non è lo stesso perché guadagna meno di Demme”. Kvara, che ha un contratto fino al 2027, sarebbe un caso per alcuni. Ma il campo dice che non s’è mai risparmiato, pagando la scelta di Garcia di stare col baricentro trenta metri più basso. E un conto è ricevere pallone a trenta metri dalla porta, altro è farlo a sessanta, Che poi meriti un aumento, non ci sono dubbi.

Zielinski, in scadenza 2024: è il migliore del Napoli in questa prima parte di stagione. Sta dando l’anima in ogni gara, giocando da leader e prendendosi responsabilità da leader. L’accordo col Napoli sembrava cosa fatta, e alla fine si dovrebbe fare. Le sue prestazioni sono la dimostrazione che non c’è nessuno che sta tirando i remi in barca, semmai una barca senza comandante.

