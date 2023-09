Zielinski, Kvara e non solo: le nazionali per trovare minutaggio e brillantezza

Prosegue il lavoro a Castel Volturno per Rudi Garcia, ieri anche con una doppia seduta, con i superstiti delle nazionali

Prosegue il lavoro a Castel Volturno per Rudi Garcia, ieri anche con una doppia seduta, con i superstiti delle nazionali oltre naturalmente ad un ampio gruppo di Primavera. Parallelamente il tecnico del Napoli ed il suo staff monitorano anche gli azzurri impegnati in giro per il mondo e proprio dalle nazionali in questa fase può arrivare un aiuto per accumulare minutaggio e migliorare la condizione in vista della sfida contro il Genoa.

Tutta la gara per Zielinski e Ostigard

E' il caso di Piotr Zielinski, ieri in campo per tutta la gara nella vittoria della Polonia, nonostante qualche problema nei giorni precedenti ed un allenamento lasciato anzitempo per un po' di stanchezza: "E' un po' giù di tono e se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, è giusto fargli terminare l'allenamento prima come misura preventiva", l'ammissione del portavoce della nazionale alla stampa polacca. Stesso discorso per Leo Ostigard, in campo nell'amichevole con la Giordania per la necessità di avere minuti - secondo il Ct stesso - in vista della gara di qualificazione di martedì

Oggi tocca a Kvara, fermo Lobotka

Chi non ha i 90 minuti è Kvicha Kvaratskhelia, recentemente inserito nei 30 del Pallone d'Oro, a causa di una botta in ritiro che non gli ha permesso di allenarsi per oltre una decina di giorni. Il rientro contro la Lazio non è stato dei migliori e Rudi Garcia è stato costretto a risparmiarlo proprio nella fase decisiva del match. La gara di oggi con la Spagna, poi quella in Norvegia, dovrebbero facilitargli il percorso. Chi invece non scenderà in campo è Lobotka: il regista ha lasciato il ritiro della Slovacchia dopo aver appreso della tremenda scomparsa del papà, ricevendo subito l'abbraccio della nazionale e del club partenopeo.