Zielinski non è Mbappé: non resterà in scadenza per liberarsi a zero, due soluzioni

Il centrocampista polacco non sarà come la stella francese, anzi: pare intenzionato a rinnovare, rifiutando tanti soldi dall'Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'estate del tormentone Kylian Mbappé, che ha rifiutato sia il rinnovo di contratto (nonostante un'opzione presente nel contratto) con il Paris Saint-Germain sia qualsiasi altra destinazione al fine di liberarsi a zero tra un anno, c'è un Piotr Zielinski che ci riporta ancora a una visione romantica del calcio, come un tempo. Il centrocampista polacco non sarà come la stella francese, anzi: pare intenzionato a rinnovare, rifiutando tanti soldi dall'Arabia Saudita. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

“Quel che ieri pareva scontato, adesso diventa complesso, perché Piotr Zielinski ha sempre gli arabi che lo stuzzicano ed un manager che spinge ad accettare quei trentasei milioni di euro per tre stagioni. L’Al-Ahli ha fatto sul serio – trenta milioni ad Adl, tra parte fissa e bonus – e a questo punto dipende da Zielinski, ch’è legato al Napoli e preferirebbe andare in scadenza ma che è anche consapevole di potersi ritrovare in un tritacarne: dire di no, dunque far saltare un affare (e forse due), gli spalancherebbe le porte dell’ozio, di una stagione da separato in casa, eventualità da scartare, perché al trequartista non interessa raggiungere la libertà a parametro zero per lucrare e guadagnare”.