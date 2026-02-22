Derubati! Vergogna a Bergamo!

vedi letture

L’ennesimo furto, l’ennesima situazione pazzesca a Bergamo. Derubati da arbitro e Var. Un primo tempo vivace, un primo tempo non bello ma che tiene il Napoli in vantaggio. L’Atalanta parte forte ma anche il Napoli risponde. La manovra è fluida e gli azzurri cercano le giocate di Alisson e Vergara. L’Atalanta ci prova con Sulemana. Gli azzurri vanno in vantaggio con Buekema. Incredibile palla al bacio di Guetierrez che serve il difensore centrale che di testa batte Carnesecchi sotto misura. L’Atalanta risponde con un tiro da fuori di Sulemana Savic c’è. Il Napoli ha poi due occasioni: la prima rivista da Chiffi al Var. Rigore prima dato per fallo di Hein Su Hojlund in area e poi tolto, e soprattutto poi con Alisson che inventa sulla sinistra, entra in area e ci prova, Carnesecchi salva e sulla ribattuta Vergara non riesce a colpire di testa.

Il secondo tempo è pazzesco. Il Napoli viene derubato letteralmente al di là degli errori in difesa che portano l’Atalanta a ribaltare il match. Il Napoli dopo il rigore negato viene fermato ancora da Chiffi. Hojlund supera Hein in area la palla dopo un batti e ribatti finisce a Guitierrez che insacca ma l’arbitro vede il fallo. Gol annullato incredibilmente. Palladino cambia e l’Atalanta rifiorisce. Prima il corner con Pasalic che batte tutti e poi gli orobici che stringono il Napoli nella sua metano dopo che gli azzurri sono sembrati sulle gambe. Il vantaggio arriva ancora una volta da un cross per il centro dell’aria questa volta Samardzic sovrasta Olivera e batte Savic. Nel finale Conte cambia qualcosa ma succede troppo poco per provarla a pareggiare. Finisce cosi, finisce con tanto amaro in bocca e con la speranza che la società ora possa urlare qualcosa.