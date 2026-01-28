Fuori dalla Champions dopo la miglior gara europea

Fuori a testa alta, fuori dopo un primo tempo fantastico. Fuori dopo una Champions giocata sicuramente male eppure ci stavamo riuscendo a fare l’impresa. Un primo tempo pazzo e incredibile. Il Napoli parte bene ma subisce il rigore generoso dato agli inglesi. Calcio di punizione e palla che finisce sul braccio di Juan Jesus. Incredibilmente calcio rigore assegnato. Enzo Fernandez insacca con Merete che aveva intuito. Qui cambia la partita. Il Napoli si arrabbia e rischia subito di pareggiare. Di Lorenzo prima, Olivera poi e ancora Di Lorenzo che sfiorano il pareggio. Il Napoli meriterebbe e il pareggio arriva con un gol fantastico. Olivera riesce a recuperare una bella palla e serve Vergara. Il giovane azzurro inventa in area e con una giocata funambolica batte il portiere del Chelsea. Il Napoli è in palla, il Napoli vuole ribaltarla e sempre dal lato di Olivera arriva l’assist preciso per Hojlund che insacca.

Il secondo tempo è tracollo. Il Napoli cala vistosamente il Chelsea si rimette a posto con grandi campioni e inizia giocare. Il pareggio gela il Maradona. Joao Pedro trova il tiro da fuori con Meret non incolpevole. Il Napoli non riesce mai a reagire, il Chelsea continua ad attaccare e trova anche il gol vittoria. Il Napoli alle corde subisce il contropiede e ancora Joao Pedro supera Beukema e Meret. Nel finale il Napoli ci prova con Lukaku che in area tira ma il Chelsea si salva. Siamo fuori, giusto cosi anche perché non era questa la partita da vincere anche se forse è stata la miglior partita del nostro torneo europeo. Ora rituffiamoci nel campionato.