Sconfitta che deve far riflettere, e tanto!

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Sconfitta amara. Sconfitta che deve lasciar pensare e che deve accendere una spia rossa fuoco. Questo Napoli è anziano e non ha avuto nuovi innesti. Un primo tempo scoppiettante con il Como e il Napoli che si affrontano a viso aperto. Il Napoli non parte male ma poi il Como riesce a trovare le giocate vincenti. Diao supera Olivera e troppo facilmente mette per Baturina che si gira e batte Meret. Il Napoli risponde con Lang ma il suo colpo di testa esce di pochissimo. Il Napoli vuole gol e il pareggio arriva con una bella giocata che porta Hojlund al tiro incrociato e la palla è in rete. Il pari dura troppo poco. La difesa fa un pasticciaccio con Rafa Marin, Anguissa e Rrahmani e Douvikas solo in area segna. Il Napoli ci prova ancora ma finisce il tempo.

Nel secondo tempo gli azzurri salgono un po’ cercando il pari ma il Como giochicchia e sembra fare con come il gatto con il topo. Fabregas e soprattutto Allegri cercano nuove soluzioni. De Bruyne e Alisson danno vivacità e possesso palla ma purtroppo troppo sterile per trovare il pareggio. Il Napoli sbatte sul muro del Como senza creare veramente azioni pericolose e con tanti uomini che sembrano molto fuori forma.

La sconfitta deve far riflettere, sia De Laurentiis che Manna perchè senza acquisti e solo con cessioni non si è cambiata questa squadra che rischia di avere grossi problemi sia in campionato che in coppa. E per favore non date colpa ad Allegri!