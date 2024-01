Vince il Napoli all'italiana e voliamo in finale

Zerbin ne segna due. Lobotka un gigante, straordinario Juan Jesus

Il Napoli vola in finale di Supercoppa, batte la fiorentina e regala una bella soddisfazione ai tifosi azzurri. E’ un Napoli chiuso e pronto a ripartire, un Napoli a tre in difesa, che diventa a cinque con la Fiorentina che prova a spingere forte. Il Napoli agisce in contropiede e segna. Juan Jesus si sgancia e serve una bella palla a Simeone che trova la posizione e la mette in rete battendo Terracciano. La viola spinge in avanti ma il Napoli si chiude e prima il fuorigioco poi Gollini salvano. Nel finale del primo tempo Ikone supera Mario Rui in area che lo sfiora sulla punta del piede. Rigore, con La Penna che decide lui senza aspettare il Var, dal dischetto ci va Ikone ma la spedisce incredibilmente alto. Il secondo tempo è sofferenza e tanta gioia.

Il Napoli stringe i denti e si difende con tutti suoi undici. La Fiorentina ci prova ma sbatte su un muro quasi invalicabile. Mazzarri fa i cambi che servono a rifiatare e poi nel finale succede di tutto. In due minuti Zerbin, entrato per Mazzocchi, inventa prima il secondo gol di testa sbattendo anche sul palo. Poi dopo essere rientrato in campo riceve palla si invola e con un gran diagonale batte Terracciano per un terzo gol fantastico. Vince il vecchio gioco all’italiana, difesa e contropiede, sofferenza e poco gioco ma tanta quantità. Si va in finale e poi si vedrà.