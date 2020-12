26 gol in campionato: solo due volte nella sua storia il Napoli ne ha fatti di più

Il Napoli ha già segnato 26 gol finora in campionato: solo nel 2017/18 (32) e nel 1957/58 (30) ha fatto meglio nei primi 11 turni di Serie A. Considerando le 10 gare giocate (visto che con la Juve non è scesa in campo), secondo i dati statistici di Opta, ha fatto meglio solo nel 2017/18 (29) e nel 1957/58 (27).