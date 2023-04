5 squadre italiane in Champions? Adesso la quarta in classifica "rischia": gli scenari

Per rendere ancora più completo e complesso il tutto, c'è anche un'ipotesi che porta ad avere otto club del nostro campionato nelle competizioni europee

Tutte insieme appassionatamente. Il derby di Milano in semifinale di Champions League ridisegna la geografia del calcio europeo: Inter o Milan, ne passerà solo una, ma l'Italia è sicura di giocare la finale di Istanbul, a differenza di Spagna e Inghilterra che si contenderanno l'altro posto. Uno scenario che apre a nuove prospettive e anche all'ipotesi di avere cinque club di Serie A nell'Europa che conta nella prossima stagione.

Cinque club in Champions? È possibile, il presupposto è ovviamente che Inter o Milan vincano la competizione, o che Juventus o Roma trionfino in Europa League, ma su questo torneremo più avanti. Altrimenti, le squadre italiane a correre per la coppa dalle grandi orecchie rimarrebbero quattro, come da posizione ranking UEFA del nostro Paese. Con un successo in una delle due coppe, invece, si aprirebbero nuove prospettive.

Se la vincitrice non chiude tra le prime quattro… L'altra condizione necessaria è appunto questa: che la vincitrice della Champions (o dell'EL) non chiuda tra le prime quattro in classifica. Il quinto slot non è infatti un premio di Nyon nei confronti del campionato, ma una sorta di wild card per la vincente, peraltro testa di serie nel sorteggio estivo. Guardiamo la classifica attuale per fare un esempio concreto: Napoli, Lazio, Roma, Milan. Se finisse così e il Milan vincesse in Turchia, quattro squadre italiane nella prossima e Inter fuori. Se a trionfare a Istanbul fossero invece i nerazzurri, ecco che volerebbero nella prossima Champions a prescindere dal piazzamento finale in campionato.

E il quarto posto? Potrebbe non valere l'accesso alla coppa più ambita, a determinate condizioni. Ogni Paese può infatti portare fino a un massimo di cinque club in Champions, su questo le regole UEFA sono chiare. Dato che anche la vincitrice dell'Europa League - dove corrono Juventus e Roma, oggi in campo - ha diritto a parteciparvi, in caso di doppia vittoria italiana delle due coppe e contestuale piazzamento delle squadre interessate sotto il quarto posto, quest'ultimo diventerebbe valido solo per l'EL. Semplifichiamo con un esempio concreto, sempre partendo dalla classifica attuale: Napoli, Lazio, Roma, Milan. Se finisse così e l'Inter vincesse la Champions mentre la Juventus (lasciamo da parte la questione punti da restituire per non complicare le cose) trionfasse in Europa League, entrambe parteciperebbero alla Champions nella prossima stagione, mentre il Milan si dovrebbe accontentare della "sorella" minore.

Otto squadre italiane in Europa? Per rendere ancora più completo e complesso il tutto, c'è anche un'ipotesi che porta ad avere otto club del nostro campionato nelle competizioni Europee. Nove no: chiariamo subito, non si può. Per averne otto, però, servirebbe un tris non del tutto impossibile: Inter o Milan vincitrici in Champions, Roma o Juventus in Europa League, Fiorentina in Conference. A quel punto, sempre basandosi sulla classifica attuale, che vede i viola al nono posto, la squadra di Italiano avrebbe comunque il diritto di partecipare alla prossima EL, "regalando" un posto in più alla Serie A, mentre la settima classificata potrebbe comunque disputare la prossima Conference.