A Bergamo l'entusiasmo non manca mai: curve già sold-out e raggiunti i 13mila abbonati

Ultimi giorni per potersi abbonare alla Serie A 2022-2023 dell’Atalanta: le sottoscrizioni sono aperte sino al 10 agosto prossimo compreso.

Ad oggi - scrive il club bergamasco - sono 12.703 gli abbonamenti staccati. Si ricorda che sia la Curva Nord Pisani che la Curva Sud Morosini sono esaurite in abbonamento, restano invece disponibili posti in tutti gli altri settori del Gewiss Stadium. La vendita libera finirà alle 20 di mercoledì 10 agosto, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili in abbonamento.