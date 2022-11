A bilancio come plusvalenza, ma fu un prestito: Juve, nel mirino della Procura anche l'affare Cerri

Un'operazione che quindi, di fatto, non sarebbe potuta essere iscritta a bilancio come plusvalenza, ma doveva avere un'altra forma.

Fra le tante operazioni sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Torino e della Procura Federale, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è anche quella che riguarda la cessione di Alberto Cerri dalla Juventus al Cagliari. A bilancio l'operazione risultava come plusvalenza per il club bianconero, quindi conclusa a titolo definitivo. Mentre per le procure sarebbe esistita una side letter che prevedeva un diritto di riscatto, quindi la possibilità da parte della Juventus di riprenderselo. Un'operazione che quindi, di fatto, non sarebbe potuta essere iscritta a bilancio come plusvalenza, ma doveva avere un'altra forma.