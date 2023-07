A Firenze è scontro per lo stadio, il dg Barone: "Non metteremo più un euro!"

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica (Firenze) parlando di alcune tematiche attuali in casa viola

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica (Firenze) parlando di alcune tematiche attuali in casa viola: “Il capitolo stadio per noi è chiuso e non si riaprirà più. Vogliamo continuare a giocare al Franchi, non vogliamo spostarci. Andando a giocare al Padovani la Fiorentina rischia di perdere più di 10 milioni all'anno e oggi non ci possiamo permettere tutto questo. Non sappiamo neanche quanto dovremo stare lontani dal Franchi. E poi chi metterà i soldi per adeguare l'impianto provvisorio? Non conosco ancora i dettagli del progetto.

La Fiorentina non metterà neanche un euro. Neanche sul progetto del Franchi dove a oggi, mi dispiace dirlo per il rapporto che ho con il sindaco Nardella, vedo solo nubi. Adesso attendiamo risposte e nel frattempo ci godiamo il Viola Park. A Bagno a Ripoli abbiamo trovato nel sindaco Casini e nell’amministrazione comunale interpreti che ci hanno cercato e hanno fatto di tutto affinché venisse realizzata questa bellezza di livello mondiale. Abbiamo lavorato fianco a fianco anche con la Soprintendenza, che ringrazio. Abbiamo trovato una strada molto più percorribile, senza tutte quelle complicazioni che ci sono state sul Franchi”.