A Firenze sognano Sarri: "L'allenatore ideale per la viola"

L'edizione odierna del "Corriere Fiorentino" fa il punto sulla questone allenatore in casa Fiorentina: Maurizio Sarri sarebbe il tecnico ideale per i viola, che, però, avrebbero non poche difficoltà per arrivare all'allenatore ex Juventus. Sarri, infatti, non avrebbe ancora trovato l'accordo con i bianconeri per la rescissione del contratto, e la Fiorentina non avrebbe le risorse economiche per garantire al tecnico lo stesso ingaggio che percepisce attualmente alla Juve.