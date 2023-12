"A gennaio via chi vorrà partire". Salernitana, ecco i primi tre indiziati: ci sono due big

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino in una conferenza stampa fiume ha annunciato che a gennaio venderà tutti tra chi vorrà partire.

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino in una conferenza stampa fiume ha annunciato che a gennaio venderà tutti quei calciatori che non vogliono più restare a Salerno. "Molti calciatori vogliono andare via, non amano la Salernitana. Sono qui ma vorrebbero stare altrove. Se non hanno gioia sappiano che questa rischia di essere la tomba di molti giocatori. Avrò un pugno durissimo con tanti di loro. A gennaio manderò via chi non vuole restare", ha detto.

Ma di chi si tratta?

Ad oggi ci sono tre certezze, al netto di altre situazioni di calciomercato che possono crearsi e porteranno poi ad ulteriori cessioni. Andrà via Boulaye Dia, trascinatore della scorsa stagione che già la scorsa estate ha provato senza successo a cambiare aria. In uscita anche Pasquale Mazzocchi, terzino classe '95 che come Dia già la scorsa estate ha provato a cambiare aria ma s'è dovuto scontrare con offerte non all'altezza delle richieste di Iervolino. Certa, infine, anche l'uscita di Dylan Bronn, centrale franco-tunisino arrivato dal Metz nell'estate 2022.