A Genova clima infuocato per il Napoli: Gilardino punta sulla carica dei 28mila

Da sosta a sosta. Riprenderà quest'oggi la preparazione degli uomini di Gilardino che sabato prossimo riprenderanno il cammino in campionato.

Da sosta a sosta. Riprenderà quest'oggi la preparazione degli uomini di Gilardino che sabato prossimo riprenderanno il cammino in campionato. All'orizzonte c'è la sfida contro i campioni d'Italia del Napoli per il primo di tre impegni casalinghi contro squadre di vertice. Il calendario infatti non è stato benevolo con mister Gilardino e i suoi ragazzi visto che nelle prime tre giornate hanno affrontato a Marassi la Fiorentina di Vincenzo Italiano e in trasferta la Lazio di Maurizio Sarri, superata grazie ad un gol di Mateo Retegui, e il Torino di Ivan Juric. Proprio contro i granata è arrivata una sconfitta in extremis ma ora i rossoblu non ci vogliono più pensare ma provare a riscattarsi sul campo contro i partenopei.

Napoli, Roma e Milan in casa

La partita contro il team di Rudi Garcia però sarà solo l'inizio di un trittico di partite insidiose contro le big del nostro campionato. Giovedì 28 settembre, alle 20.45, arriverà a Marassi la Roma di José Mourinho mentre il 7 ottobre, prima della nuova pausa per le Nazionali, arriverà il Milan di Stefano Pioli. Proiettandoci invece ancora più in là, verso la fine del 2023, Badlej e compagni dovranno cercare di ottenere bottino pieno nella mini-serie casalinga contro Salernitana, Verona ed Empoli visto che l'anno solare si concluderà ancora con due partite proibitive sulla carta contro la Juventus il 15 dicembre e contro l'Inter il 29 dicembre, a due giorni dalla notte di San Silvestro.

La forza del "Ferraris"

Le partite sono certamente insidiose guardando i numeri ma il Genoa potrà contare ancora una volta sulla spinta del proprio pubblico. Mai come quest'anno infatti il "Ferraris" sarà quasi interamente colorato di rossoblu, cosa che contro le big non sempre si vedeva con la presenza di tanti tifosi sparsi in Italia e anche in Liguria, visti i 27.777 abbonati che hanno sancito il nuovo record cittadino. Una forza in più per gli uomini di Alberto Gilardino che nei giorni scorsi ha chiamato il pubblico al sostegno: "Abbiamo bisogno sempre del vostro affetto e del vostro supporto. Abbiamo iniziato un nuovo percorso, ci auguriamo sia positivo. Possiamo incontrare qualche difficoltà ma se siamo tutti insieme le possiamo superare". E i genoani risponderanno, come sempre, presente.