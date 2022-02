A Marassi è Quagliarella show: doppietta decisiva all'Empoli, vince la Samp 2-0

A Marassi la Sampdoria batte 2-0 l'Empoli nel match delle 15, valido per la 26ª giornata di Serie A. A decidere la gara è una doppietta di Fabio Quagliarella, a segno dopo 130 giorni. Al 14' la prima rete dell'attaccante campano sull'imbucata di Candreva, mentre al 29' arriva il raddoppio sull'assist di Bereszynski. Vittoria fondamentale in ottica lotta per la salvezza per gli uomini di Giampaolo, ora a +5 sul terzultimo posto.