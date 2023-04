A Marassi la Cremonese ribalta e supera in classifica la Samp

La Cremonese batte 3-2 a Marassi la Sampdoria in rimonta.

La Cremonese batte 3-2 a Marassi la Sampdoria in rimonta. Blucerchiati subito avanti con la rete di Leris, la prima in campionato, al quarto d'ora di gioco. Risponde un'altra prima volta stagionale, quella di Ghiglione, a dieci minuti dal duplice fischio. La Sampdoria si riporta avanti a metà secondo tempo grazie all'incornata di Lammers su cross al bacio di Augello. La Cremonese rimonta per la seconda volta. Lochoshvili, di cuore, butta dentro un pallone lavorato bene da Dessers sul lato corto di destra dell'area di rigore.