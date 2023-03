A Milano è polemica per il nuovo stadio, ma San Siro ha già fruttato 83mln al Milan

Il vecchio San Siro, che il nuovo Milan a caccia di uno stadio ultramoderno non vuole più, è diventato nel frattempo una rilevante risorsa finanziaria

TuttoNapoli.net

Il vecchio San Siro, che il nuovo Milan americano a caccia di uno stadio ultramoderno non vuole più, è diventato nel frattempo una rilevante risorsa finanziaria: in questa stagione potrebbe fruttare al botteghino non meno di 83 milioni di euro. La proiezione a giugno di Repubblica dell’incasso complessivo è pari a 83,7 milioni di euro, senza contare l’eventuale semifinale di Champions, che sposterebbe la soglia oltre i 90 milioni. Il conteggio evidenzia come per 15 volte su 18, gli spettatori abbiano superato le 70mila unità.